Кормье объяснил, почему Чимаев может победить Перейру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о потенциальном поединке между Хамзатом Чимаевым и Алексом Перейрой. Как считает Кормье, переход Чимаева в полутяжёлый вес может стать серьёзным вызовом для бразильца.

Напомним, Хамзат является чемпионом промоушена в среднем весе, а Алекс – в полутяжёлом.