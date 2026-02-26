Кормье назвал бойцов UFC, способных драться сразу за три пояса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил уверенность, что Хамзат Чимаев способен успешно выступать в трёх различных дивизионах. Кроме того, Кормье считает, что за три пояса смогли бы подраться Илия Топурия и Алекс Перейра.

В настоящий момент Топурия является чемпионом UFC в лёгком весе, Чимаев – в среднем, а Перейра – в полутяжёлом.