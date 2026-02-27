Холлоуэй хочет провести реванш с Макгрегором в Белом доме

Обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй сообщил, что хочет провести реванш с Конором Макгрегором на турнире UFC в Белом доме.

«Пояс – это, безусловно, главная цель. Но у меня есть и титул BMF, которым я очень горжусь, и он открывает массу по-настоящему интересных возможностей. Есть некий Конор Макгрегор, который хочет вернуться в октагон. И я бы соврал, если бы сказал, что не принял бы этот бой. Это же Конор Макгрегор, такие бои нужно принимать. У нас, конечно, своя история. Думаю, было бы круто провести реванш в Белом доме», – сказал Холлоуэй.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.