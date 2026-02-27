Топурия объяснил скандальное видео с «пощечиной» Царукяну

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия поделился подробностями стычки с Арманом Царукяном, которая произошла в прошлом году. Впоследствии Илия говорил, что дал пощёчину Арману. По словам испанца с грузинскими корнями, его действия были ответом на резкие высказывания Царукяна в социальных сетях.

