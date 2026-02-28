Усик проведет титульный бой с экс-чемпионом мира по кикбоксингу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик проведет титульный бой против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Об этом сообщила пресс-служба журнала The Ring.

Поединок пройдет 23 мая на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет). На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

36-летний Верхувен является экс-чемпионом лиги Glory, где он был рекордсменом по победам в 13 титульных боях и по продолжительности победной серии в 27 боев. В профессиональном боксе это будет его второй поединок — первый он провел в 2014 году.

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри. В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF. В декабре Усик вновь победил — единогласным решением судей.