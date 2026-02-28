Ветеран ВВС США обвинил чемпиона UFC Чимаева в нападении в аэропорту Дубая

Американский блогер, ветеран ВВС США Рич Паттерсон на своей странице в социальных сетях обвинил 31-летнего действующего обладателя чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзата Чимаева в нападении, совершенном в аэропорту Дубая.

"Я был буквально окружен им и ещё примерно семью-восемью другими людьми, когда он решил прорваться и ударить меня ногой в грудь. Все это есть на камерах видеонаблюдения. Неважно, насколько рано утром, неважно, насколько "профессиональный" боец UFC пьян или страдает похмельем, никто не заслуживает такого", - подчеркнул он.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Чеченский боец доминировал над соперником в борьбе на земле на протяжении почти 22 минут, установив новый рекорд UFC по числу успешно нанесенных ударов за один поединок – 529. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет Объединенные Арабские Эмираты, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения.