Экс-чемпион UFC потребовал у руководства лиги раскрыть кард турнира в Белом доме

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман обратился к руководству лиги, потребовав у них раскрыть информацию насчёт турнира в Белом доме.

«Мы не понимаем, что происходит сейчас. Не понимаем, что произойдёт в Белом доме. Это событие года, а нам до сих пор не представили полный кард турнира. Нет списка бойцов, на который люди могли бы ориентироваться. Что там происходит внутри? Что происходит с Хантером Кэмпбеллом? Мы просто хотим знать. Что происходит?» — приводит слова Усмана портал MMA Fighting.

Напомним, турнир UFC в Белом доме планируется провести 14 июня на территории официальной резиденции президента США. Он будет проведён в честь 250-летия независимости США. Кроме того, 14 июня свой день рождения отметит действующий президент США Дональд Трамп.