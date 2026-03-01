Царукян устроил массовую драку после поединка в США

Боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян напал на соперника, устроив массовую драку после борцовского поединка в США. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Арсен Версен».

Царукян встречался с американским борцом Джорджио Пуллас в схватке по вольной борьбе на турнире RAF6. Царукян одержал победу со счетом 5:3, а после окончания поединка атаковал Пуллеса. На ковер выбежали секунданты спортсменов, началась массовая драка.

Как отмечает Sport24, схватка началась с пощечины Пуллеса Царукяну. В ходе конфликта Царукян нокаутировал оппонента, из-за чего в происходящее вмешались и другие находившиеся в зале люди.

29-летний Царукян занимает второе место в рейтинге легкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На счету спортсменка 23 победы при трех поражениях в боях по правилам ММА. Царукян родился в Ереване, помимо армянского, у него есть российское гражданство.