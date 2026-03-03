Выяснилось, когда Царукян проведет реванш с Пулласом

Боец ММА Арман Царукян проведет бой‑реванш с американцем Джорджо Пулласом на турнире Hype Brazil 11 марта, сообщает пресс‑служба промоушена.

Схватка пройдет в формате Submission Only (победа только самбишеном). Если бой не завершится победой одного из бойцов через 10 минут, то будет зафиксирована ничья.

Ранее Царукян устроил драку после победы над Пулласом на турнире по борьбе RAF 6 в Аризоне (США).

Во время схватки спортсмены неоднократно жаловались судьям на обоюдное неспортивное поведение. В результате бой был остановлен, но спустя некоторое время возобновился. Царукян одержал победу в борцовском поединке, но после окончания боя он повалил соперника и начал бить его. В итоге драка приобрела массовый характер и продолжилась уже за пределами матов. Драку остановили представители промоушена RAF.

29‑летний Царукян одержал 23 победы и потерпел три поражения в боях по правилам ММА. Он занимает вторую строчку в рейтинге UFC в легком весе, у него 23 победы и три поражения.

