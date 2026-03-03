Джастин Гэтжи выбрал победителя в возможном бою Махачев — Топурия

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи предположил, кто победил бы в потенциальном поединке между непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

© Чемпионат.com

— Кто победит — Илия или Ислам? — Эм… Ислам, — сказал Гэтжи в интервью на YouTube-канале N3on.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.