Холлоуэй объяснил, почему выбрал бы бой с Топурией, а не Гэтжи

34-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а ныне обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй объяснил своё желание провести реванш с действующим чемпионом в лёгком весе испано-грузинским атлетом Илией Топурией.

— Следующим соперником Илии Топурии станет Джастин Гэтжи. С кем бы из них ты хотел встретиться лицом к лицу?

— Я, как никто другой, знаю их обоих. И на 100% предпочёл бы провести реванш с Илией. Он первый боец, который сделал со мной то, что все видели. И никто другой бы не смог это сделать. Так что хочу встретиться с ним, — приводит слова Холлоуэя пресс-служба UFC.

Макс и Илия дрались в 2024 году за титул в полулёгком весе. Топурия нокаутировал Холлоуэя в третьем раунде.