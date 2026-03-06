Аспиналл прокомментировал подписание контракта с промоутером Хирном

Аспиналл прокомментировал подписание контракта с Хирном: «Хочу заработать как можно больше денег»
Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл прокомментировал подписание контракта с промоутером Эдди Хирном.
Вчера стало известно, что промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom будет вести «деловые операции» Аспиналла.
«Большую часть карьеры я работал с маленькой командой, а теперь захотел повысить свою ценность. Я довольно давно знаю Эдди, доверяю ему. Хочу заработать как можно больше денег, пока еще дерусь. Планирую развиваться в коммерческом плане. Я все еще восстанавливаюсь после травмы, но надеюсь вернуться в октагон как можно скорее», – сказал Аспиналл.
