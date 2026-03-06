Смолов оценил футбольные навыки Нурмагомедова

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов оценил футбольные навыки российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Он высказался на канале BetBoom Sports в YouTube.

Экс-игрок назвал соотечественника футбольным человеком, а также отметил, что играл с ним.

«Он отдал мне голевую передачу. Будучи правшой, он с левого фланга вырезал верхом передачу просто идеальную. Я даже головой забил», — заявил Смолов.

В 2022 году Нурмагомедов выбрал между футболом и смешанными единоборствами.

«Мне нравится футбол. Он вообще гораздо лучше ММА. Люди задают вопрос: "А почему ты тогда стал бойцом смешанных единоборств?" Честно говоря, это случайность. Думаю, это произошло из-за того, что я родился и вырос в Дагестане», — заявил боец.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе, он выиграл все 29 поединков в карьере. Смолов в 2025 году стал чемпионом России в составе «Краснодара».