Президент UFC рассказал об отношениях с Аспиналлом

Дана Уайт: «Отношусь к Аспиналлу с большим уважением. Нам просто нужно поговорить»
Президент UFC Дана Уайт рассказал об отношениях с чемпионом промоушена в тяжелом весе Томом Аспиналлом.
Вчера стало известно, что промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom будет вести «деловые операции» Аспиналла.
«Нам с Томом, очевидно, нужно поговорить. Недавно Том и его отец выступили с заявлениями – им показалось, что я, скажем так, прошелся по ним, когда говорил о его травме глаза. Но это абсолютно не так. Том Аспиналл – боец, к которому я отношусь с большим уважением. С ним приятно работать. Я ни разу не ставил под сомнение его травму, не говорил о нем ничего плохого. Если вы спросите меня о будущем Аспиналла, то я отвечу, что он точно еще подерется», – сказал Уайт.
