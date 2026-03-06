Президент UFC высказался о потасовке Царукяна на турнире по борьбе

Президент UFC Дана Уайт высказался о потасовке Армана Царукяна на турнире по борьбе.

Напомним, 1 марта Царукян провел схватку по вольной борьбе с Джорджио Пулласом под эгидой RAF. Арман победил со счетом 5:3, после окончания поединка началась массовая драка.

«Мне абсолютно плевать на эту историю. Я сосредоточен на своих делах. Это чужая проблема, а не моя», – сказал Уайт.