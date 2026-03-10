Пимблетт хочет подраться с Оливейрой

$79.1591.84

Пимблетт хочет бой с Оливейрой: «Все критикуют мой грэпплинг и думают, что лучше меня. Но я знаю, что это не так»

Боец UFC Пэдди Пимблетт хочет подраться с Чарльзом Оливейрой за пояс BMF.

«Мне нравится бой с Чарльзом. Все критикуют мой грэпплинг и думают, что лучше меня. Но я знаю, что это не так», – сказал Пимблетт.

Напомним, в январе Пимблетт проиграл Джастину Гейджи в поединке за пояс временного чемпиона легкого дивизиона UFC.

