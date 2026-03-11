Усик хочет провести три боя: с Верховеном, победителем поединка Уордли – Дюбуа и Фьюри
Чемпион мира по боксу Александр Усик хочет провести три поединка до завершения карьеры.
«Рико [Верховен] – первый бой. Второй – победитель поединка Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа. Третий – мой друг Тайсон Фьюри», – сказал Усик.
Бой Усика и Верховена за титул WBC состоится 23 мая.
9 мая Фабио Уордли проведет поединок против Даниэля Дюбуа за пояс WBO в тяжелом весе.
