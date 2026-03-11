$78.7491.9

Усик хочет провести три боя: с Верховеном, победителем поединка Уордли – Дюбуа и Фьюри

Чемпион мира по боксу Александр Усик хочет провести три поединка до завершения карьеры.

«Рико [Верховен] – первый бой. Второй – победитель поединка Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа. Третий – мой друг Тайсон Фьюри», – сказал Усик.

Бой Усика и Верховена за титул WBC состоится 23 мая.

9 мая Фабио Уордли проведет поединок против Даниэля Дюбуа за пояс WBO в тяжелом весе.

