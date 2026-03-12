Выяснилось, когда и с кем Стерлинг подерется в UFC

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг выступит на турнире UFC Fight Night 274, который состоится 26 апреля в Лас-Вегасе (США), сообщает журналист Лео Гимараеш.

Соперником Стерлинга станет соотечественник Юссеф Залал. Поединок пройдёт в лимите полулёгкого веса (до 65 кг).

Алджамейну Стерлингу 36 лет. Американец дебютировал в UFC в 2014 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 17 побед и пять поражений.

Юссефу Залалу 29 лет. Американец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед, три поражения и одна ничья.