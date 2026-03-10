Сын главного тренера «Зенита» принял участие в боксерском поединке

Семён Семак, сын главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака, принял участие в поединке по боксу. Видеофрагментом боя поделилась супруга тренера сине-бело-голубых Анна Семак. Поединок проходил в Шотландии и завершился ничейным исходом.

«Семён в свободное от сценариев и поэзии время», — подписала видео Семак в своём аккаунте в социальной сети.

Ранее Семён Семак выпустил сборник стихотворений на английском языке. Книга вышла под названием «Истинное счастье». Приобрести её можно на сайте английского издательства Olympia Publishers. Цена за один экземпляр составляет £ 5,99 (₽ 641,65).