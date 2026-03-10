Боксер Сосулин: «Ни в коем случае нельзя недооценивать Нагбе»

Российский боксер Павел Сосулин заявил, что серьезно настраивается на бой с австралийцем Виктором Нагбе, избегая недооценку соперника.

© Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга

Бой Сосулина и Нагбе возглавит турнир «WINLINE. IBA.PRO 15», который состоится 12 марта в Санкт‑Петербурге. У занимающего первую строчку рейтинга WBA в первом среднем весе Сосулина 12 побед на профессиональном ринге. Также он владеет поясом IBA.PRO Intercontinental. У выступающего за Австралию уроженца Либерии Нагбе 12 побед и два поражения. Предстоящий поединок будет рейтинговым и будет рассчитан на десять раундов.

— Мне удается стабильно проводить поединки раз в 3–4 месяца, а бывает и чаще. Я нахожусь в статусе обязательного претендента. Надеюсь, в этом году мне удастся подраться за звание чемпиона мира. Поэтому я стараюсь всегда держать себя в форме и быть наготове. Бой с Нагбе как раз позволит мне быть в форме. Но ни в коем случае нельзя недооценивать Нагбе. Это крепкий парень с силовым боксом. Настраиваюсь на конкурентный бой. Тем более, я буду боксировать дома. Это дополнительная ответственность. Приложу максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков, — сказал Сосулин, слова которого «Матч ТВ» предоставлены пресс‑службой Федерации бокса России.

В прямом эфире турнир «WINLINE. IBA.PRO 15» покажет телеканал «Матч! Боец», начало трансляции в четверг — в 16:55 мск.