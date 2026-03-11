$78.7491.9

Валентина Шевченко: «OnlyFans – просто способ общения с фанатами. Раузи долго спала после последнего боя в 2016 году»

Sports.ruиещё 1

Валентина Шевченко ответила на критику Ронды Раузи.

Боец Валентина Шевченко ответила, зачем завела OnlyFans
© РИА Новости
«На дворе 2026 год. OnlyFans для бойцов – просто новый способ общения с фанатами. Похоже, Ронда слишком долго спала после последнего боя в 2016 году», – написала Шевченко.

Ранее стало известно, что в мае Раузи проведет поединок против Джины Карано. Бой пройдет под эгидой MVP.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости