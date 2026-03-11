Боец Валентина Шевченко ответила, зачем завела OnlyFans

Валентина Шевченко: «OnlyFans – просто способ общения с фанатами. Раузи долго спала после последнего боя в 2016 году»
Валентина Шевченко ответила на критику Ронды Раузи.
«На дворе 2026 год. OnlyFans для бойцов – просто новый способ общения с фанатами. Похоже, Ронда слишком долго спала после последнего боя в 2016 году», – написала Шевченко.
Ранее стало известно, что в мае Раузи проведет поединок против Джины Карано. Бой пройдет под эгидой MVP.
