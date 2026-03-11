Джейк Пол хочет составить конкуренцию UFC.
«ММА в странном положении. Я считаю, что UFC умирает, а MVP здесь, чтобы занять их место и забрать все. У нас есть огромная возможность встряхнуть индустрию, поставить бойцов на первое место и платить им те деньги, которые они заслуживают. Думаю, мы увидим, как все больше бойцов UFC будут подписывать контракты с Эдди Хирном, и это будет умный шаг с их стороны», – сказал Пол.
Ранее анонсировали, что Фрэнсис Нганну подерется в карде MMA-турнира MVP, который возглавит бой Раузи – Карано.
Менеджер Топурии: «Мы были готовы драться с Махачевым, но никакой конкретики, условий и прочего не было»
Александр Гришин: «С какого перепугу Захарян в расширенном составе сборной, если он 2 года сидит с травмами, сыграл 3 матча по 15 минут? Сборная – это лицо страны, вызов надо заслужить»
Джейк Пол: «UFC умирает, а MVP займет их место. Поставим бойцов на первое место»
Менеджер Топурии: «Мы были готовы драться с Махачевым, но никакой конкретики, условий и прочего не было»
Александр Гришин: «С какого перепугу Захарян в расширенном составе сборной, если он 2 года сидит с травмами, сыграл 3 матча по 15 минут? Сборная – это лицо страны, вызов надо заслужить»
Джейк Пол: «UFC умирает, а MVP займет их место. Поставим бойцов на первое место»