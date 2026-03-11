Усик исключил проведение боя против непобежденного боксера

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик исключил возможность боя с не имеющим поражений 21-летним обладателем титулов WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британцем Мозесом Итаумой.

«Нет, я не хочу драться с Итаумой, потому что он молодой парень. Я не хочу ломать ему карьеру», — приводит слова Усика журнал The Ring.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.