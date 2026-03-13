Вагабов рассказал, как мог провести бой с Ромеро в 2010 году

Экс-чемпион AMC Fight Night в полутяжёлом весе россиянин Вагаб Вагабов рассказал, как мог провести бой с серебряным призёром Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывшим претендентом на титул UFC в среднем весе кубинцем Йоэлем Ромеро в 2010 году.

«Да, в 2010 году планировали турнир в Германии, не помню город. Тогда Ромеро предложили контракт в Strikeforce, и он ушёл. В общем, променял наш бой на Strikeforce, поехал драться с Кавальканте. А вместо меня поехал мой друг, брат Артур. А я подрался с другим человеком. Столько времени прошло, очень жду этого боя и рад, что он состоится. Тем более по правилам, которые удобнее мне. В то время там была бы борьба. И тогда я боролся похуже, чем сегодня, это всем понятно. Сейчас я, может, с ним поборюсь, а в то время было сложновато», — сказал Вагабов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Вагаб Вагабов проведёт бой на голых кулаках с Йоэлем Ромеро 28 марта на IBA Bare Knuckle 4 в Санкт-Петербурге.