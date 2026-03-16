Промоутер прокомментировал организацию следующего боя Павловича в UFC

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал организацию поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между соотечественником Сергеем Павловичем и бразильцем Таллисоном Тейшейрой, который состоится 30 мая на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

«Да, не топовый соперник. Но зато нет простоя. Для Серёги это возможность забрать третью победу подряд и, на мой взгляд, вернуться в титульную гонку», – рассказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC Fight Night 257, Павлович победил единогласным судейским решением доминиканца Вальдо Кортес-Акосту.