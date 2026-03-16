Промоутер назвал бойца из СНГ, способного стать претендентом на титул UFC

Камил Гаджиев назвал бойца из СНГ, способного стать претендентом на титул UFC

Российский промоутер Камил Гаджиев считает, что боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Мыктыбек Оролбай, представляющий Кыргызстан, способен в будущем сразиться за чемпионский титул.

«Мыктыбек это человек, который рано или поздно подерётся за пояс в полусреднем весе. Он когда-то выступал в лёгком весе, затем перешёл в полусредний, а сейчас постепенно набирает обороты и привыкает к новому весу. И я думаю, что Мыктыбек продолжит удивлять», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Мыктыбеку Оролбаю 28 лет. Представитель Кыргызстана дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение.

