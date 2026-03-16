Промоутер назвал бойца из СНГ, способного стать претендентом на титул UFC

Российский промоутер Камил Гаджиев считает, что боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Мыктыбек Оролбай, представляющий Кыргызстан, способен в будущем сразиться за чемпионский титул.

«Мыктыбек это человек, который рано или поздно подерётся за пояс в полусреднем весе. Он когда-то выступал в лёгком весе, затем перешёл в полусредний, а сейчас постепенно набирает обороты и привыкает к новому весу. И я думаю, что Мыктыбек продолжит удивлять», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Мыктыбеку Оролбаю 28 лет. Представитель Кыргызстана дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение.