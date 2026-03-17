Тайсон ответил, кто является лицом современного бокса

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон выразил уверенность в том, что непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик является лицом современного бокса.

«Чемпион в супертяжёлом весе — это всегда лицо бокса. Усик — настоящий, чёрт возьми, мужик», — приводит слова Тайсона портал Boxing News.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.