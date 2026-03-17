Петр Ян предложил Илону Маску потренироваться

«Приходи ко мне!» Пётр Ян предложил потренироваться Илону Маску
Двукратный чемпион UFC россиянин Пётр Ян обратится к американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску с предложением провести совместную тренировку.
«Эй, Илон Маск, ты по-прежнему хочешь подраться с Марком Цукербергом? Я побил его спарринг-партнёра Мераба Двалишвили. Приходи тренироваться ко мне!» — написал Ян в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, реванш Яна и Двалишвили состоялся в декабре на турнире UFC 323 и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.
