Менеджер бойца Гончарова рассказал о переговорах с АСА

Команда Евгения Гончарова ведет активные переговоры о возвращении в АСА и рассчитывает в июне получить бой с Хадисом Ибрагимовым, заявил «Матч ТВ» менеджер экс‑чемпиона лиги в тяжелом весе Виталий Тарасов.

© Пресс-служба «Сокола»

Гончаров в мае 2025 года объявил, что берет паузу в карьере и отказывается от пояса АСА в тяжелом весе. На его счету 22 победы, три поражения, один бой признан несостоявшимся. Победная серия 39‑летнего бойца составляет семь поединков. После объявления о паузе в ММА Гончаров дебютировал в профессиональном боксе и провел схватку по грэпплингу с Александром Волковым. Пока Гончаров находится в статусе свободного агента. У Ибрагимова 10 побед и шесть поражений в ММА он дебютирует в АСА на турнире в Санкт‑Петербурге 12 апреля против Даниила Мацолы.

— Прямо сейчас мы находимся в активных переговорах с АСА по поводу возвращения Евгения. Процесс не быстрый, так как Гончаров уходил из организации в статусе чемпиона и победителя Гран‑при, в статусе одного из лучших бойцов лиги. Пока складывается стандартная ситуация, при которой стороны пытаются договориться где‑то «посередине». Сейчас ростер тяжелого дивизиона АСА очень сильно укрепился — как в спортивном, так и в медийном плане. Мохаммед Усман, Хамди Абдельвахаб и Жаилтон Алмейда пришли из UFC, пришел топ из ONE Кирилл Грищенко, сейчас состоялось подписание Хадиса Ибрагимова. Конечно, бой с Хадисом стоит особняком, ведь парни довольно долго качали данную историю. Евгений готов вернуться, начиная с мая. Хадис хотел подраться как можно скорее и получил бой в Санкт‑Петербурге. Мы надеемся, что он победит, и парни смогут провести поединок уже в июне. Настрой у Евгения такой, что он планирует залететь в лигу, провести три ярких поединка за 2026‑й и вернуть себе чемпионский пояс. У него для этого есть всё. Евгений побеждал действующего чемпиона АСА Алихана Вахаева, он проходил действующих 4‑го, 5‑го и 6‑го номеров рейтинга. Есть свежие подписания, есть обновления в рейтинге. Это была бы очень интересная история, — сказал Тарасов «Матч ТВ».

Ранее вице‑президент АСА Асланбек Бадаев заявил «Матч ТВ», что в лиге рассматривают вариант проведения боя между Гончаровым и Ибрагимовым.

В прямом эфире все турниры АСА транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.