Выяснилось, когда пройдет следующий бой россиянина Шары Буллета в UFC

Тренер Шары Буллет назвал сроки следующего боя россиянина UFC

Чемпионат.com

Гор Азизян, тренер бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, высказался о сроках следующего выступления россиянина.

«Вальтер [Уокер] должен был драться в апреле, но не сможет выступить. Думаю, в июне или июле подерутся Шара и Уокер», — приводит слова Азизяна издание MMA.Metaratings.ru.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 9 в июне, Магомедов победил единогласным судейским решением канадца Марка-Андре Баррио.

