Выяснилось, почему не состоялся бой Усика с Уайлдером

Сергей Лапин, представитель объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, объяснил, почему их команда не смогла договориться о поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.

«Мы обсудили возможность организации поединка с Уайлдером и изначально планировали, что он состоится в США. Однако переговоры затянулись сильнее, чем мы ожидали, и в итоге Уайлдер согласился на бой с Чисорой. В боксе такое бывает — пока идут переговоры, появляются другие возможности», – приводит слова Лапина Boxing News.

Напомним, 23 мая в Гизе (Египет) Усик проведёт поединок с голландским кикбоксёром Рико Верхувеном.