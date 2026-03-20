Глава Федерации бокса России высказался о вступлении в World Boxing

«Наш главный приоритет — это интересы спортсменов». Глава Федерации бокса России о вступлении в World Boxing
Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что включение организации в состав Международной федерации бокса (World Boxing) является целенаправленным шагом для развития российского бокса.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) признал World Boxing организацией, управляющей боксом на мировом уровне.
— Мы ознакомились с решением исполнительного совета World Boxing одобрить заявку Федерации бокса России на вступление в эту организацию. Наш главный приоритет — это интересы спортсменов и развитие бокса. Для нас все боксеры — одна большая семья. Мы никогда не закрывали и не собираемся закрывать для них возможности для профессионального роста. Именно поэтому мы не видим препятствий для участия российских боксеров в любых состязаниях, будь то турниры под эгидой World Boxing, Международной ассоциации бокса (IBA) или соревнованиях профессионалов. Опыт и закалка, полученные в разных условиях, только укрепляют характер. Чем больше возможностей для наших атлетов проявлять свое мастерство, тем сильнее становится мировой бокс, — приводит слова Беспутина пресс‑служба федерации.