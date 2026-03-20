Евлоев включил Хабиба и Махачева в личный топ лучших бойцов всех времен

Боец полулегкого дивизиона UFC Мовсар Евлоев поделился личным топом лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

«Пять лучших бойцов в истории ММА? Джон Джонс точно в моем списке. Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Андерсон Сильва. И Жорж Сен-Пьер», – сказал Евлоев.

21 марта Еволев проведет поединок против Лерона Мерфи. Бой возглавит турнир UFC London.

