Боец полулегкого дивизиона UFC Мовсар Евлоев поделился личным топом лучших бойцов в истории смешанных единоборств.
«Пять лучших бойцов в истории ММА? Джон Джонс точно в моем списке. Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Андерсон Сильва. И Жорж Сен-Пьер», – сказал Евлоев.
21 марта Еволев проведет поединок против Лерона Мерфи. Бой возглавит турнир UFC London.
