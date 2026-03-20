Чимаев обозначил свою главную цель в UFC

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, что хочет завоевать титул в ещё одной категории, отметив, что не стремится уйти из спорта без поражений.

«Просто хочу стать двойным чемпионом. Я не из тех, кто пытается уйти из UFC непобеждённым. Мне всё равно. Хочу провести несколько масштабных поединков», — приводит слова Чимаева портал Bloody Elbow.

Хамзат Чимаев стал 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.