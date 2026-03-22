Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи на UFC London

В ночь на 22 марта в Лондоне (Великобритания) состоялся турнир серии UFC Fight Night. В главном событии ивента прошел поединок в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым (20-0) и Лероном Мерфи (17-1-1).

Евлоев победил решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47). За удар в пах с него сняли один балл.

Для Мерфи это поражение стало первым в карьере – он выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Евлоев продлил победную серию в UFC до 10 боев.