Мовсар Евлоев прокомментировал победу над Лероном Мёрфи в главном бою UFC

Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев поделился эмоциями после 20-й победы подряд в смешанных единоборствах. Напомним, в главном бою турнира UFC Fight Night 270, который прошёл на «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания), Евлоев одолел британца Лерона Мёрфи.

© Чемпионат.com

«Я сказал вам, я как ударник сильнее его. Шучу. С Майком, моим тренером, мы готовили атаки через смену уровней, фейки, ложные тейкдауны и потом панчи. Я считаю, у меня жёсткий удар, я могу нанести ущерб, даже если не финиширую. Посмотрите на его лицо, у него ущерб. Мне не обязательно нужна борьба, чтобы выигрывать», — сказал Евлоев после боя.