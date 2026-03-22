Дана Уайт отреагировал на вопрос о возможном титульнике Евлоева с Волкановски

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о возможном титульном поединке между непобеждённым бойцом промоушена россиянином Мовсаром Евлоевым и действующим обладателем пояса UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски.

© Чемпионат.com

«Возможно, да. Я даже не думаю об этом. Бой только что закончился, но да, очевидно, Мовсар находится в отличном положении», — приводит слова Уайта журналист Аарон Бронстер в соцсети X.

Напомним, в недавно завершившемся поединке Евлоев победил решением судей британца Лерона Мёрфи в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 270. После боя Евлоев выразил желание подраться с Волкановски.