Уайт не заинтересован в боксерских поединках Топурии или Перейры: «Ни за что. Подобные бои – отстой»
Президент UFC Дана Уайт исключил проведение боксерских поединок со звездами промоушена.
«Ни за что. Для чего? Подобные бои – отстой. Это не наша история. Я хочу видеть бои лучших бойцов мира между собой», – сказал Уайт.
Отметим, в августе 2017-го Конор Макгрегор провел боксерский бой с Флойдом Мейвезером. Позже прошло два поединка с участием Нейта Диаза.
Sports.ru: главные новости