Майкл Пейдж высказался о победе на турнире UFC в Лондоне

Британский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Майкл Пейдж прокомментировал победу над соотечественником Сэмом Паттерсоном, поединок с которым состоялся на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Одержал победу. Не то выступление, на которое я рассчитывал, знаю, люди ожидали большего. Как и я. Иногда стили сталкиваются, и их противостояние становится больше тактическим, чем взрывным, но я здесь не для скучных боёв. Это претит мне. Я уважаю UFC за предоставленную возможность соревноваться на самом высоком уровне, и я здесь, чтобы заявлять себе, каждый раз. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать меня. Возвращаюсь к работе», — написал Пейдж в социальных сетях.