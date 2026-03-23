Главные бои недели: Ромеро в кулачке и реванш Царукяна

Ещё в программе топовый бокс и дебют Постарнаковой в PFL.

Наступает новая неделя, которая будет по-настоящему насыщенной и разнообразной для любителей единоборств. Так, в Екатеринбурге состоится совместный турнир лиги Karate Combat и RCC, в мире смешанных единоборств пройдут ивенты UFC и АСА, в мире кулачных боёв притягивает интерес противостояние Вагаба Вагабова и Йоэля Ромеро. Также не обойдётся неделя без турниров по боксу и борьбе.

27 марта. Ильяс Хамзин – Алекс Лоорэ

В Екатеринбурге состоится первый в истории совместный турнир международной лиги Karate Combat и RCC. Возглавит его теперь уже звезда двух этих промоушенов чемпион Karate Combat в среднем весе Ильяс Хамзин, которому предстоит первая защита титула. Хамзин стремительно влетел в лигу карате в 2025 году, проиграл первый бой дисквалификацией из-за запрещённых добивающих ударов, но впечатлил руководство промоушена. После этого Ильяс оформил три досрочные победы, вышел на титульник и забрал пояс. Первую защиту Хамзин будет проводить уже в родной для себя Академии единоборств РМК, соперником станет чемпион Brave Алекс Лоорэ – оппозиция крайне серьёзная.

27 марта. Гурам Кутателадзе – Кадир Далкиран

В рамках совместного турнира Karate Combat и RCC в Екатеринбурге выступит бывший боец UFC Гурам Кутателадзе. Грузинский викинг провёл в лучшей лиге мира пять поединков, одержав две победы, в том числе над топовым бойцом Матеушем Гамротом. В прошлом году Гурам покинул UFC и дебютировал в лиге АСА, где разобрался с Виктором Хьюго, нокаутировав оппонента уже в первом раунде. Соперником Кутателадзе по турниру на Урале станет турецкий боец Кадир Далкиран, тоже имеющий опыт выступлений в России: Далкиран известен по участию в лиге АСВ.

27 марта. Лиана Джоджуа – Диана Погосян

Кард турнира Karate Combat в Екатеринбурге пополнил женский поединок. На Урал приедет Лиана Джоджуа – бывший боец UFC и одна из самых узнаваемых девушек-бойцов с постсоветского пространства. За плечами Джоджуа выступления в UFC, Ares FC, Fight Nights Global, в восьми победных поединках Лиана оформила семь финишей. Погосян – молодая спортсменка, у которой хороший любительский опыт, она признавалась лучшей спортсменкой страны по версии Союза ММА России, а в профессионалах не знает поражений – 3-0.

27 марта. Джосиел Силва – Александр Подлесный

В Минске состоится большой турнир по смешанным единоборствам АСА 201. В главном событии вечера зрители увидят титульный поединок в легчайшем весе: чемпион Джосиел Силва будет проводить вторую защиту против Александра Подлесного. В прошлом году бразилец вышел на замену в титульном бою против Павла Витрука и во многом сенсационно одержал победу. В первой защите Силва нокаутировал Олега Борисова, закрепился в статусе лучшего бойца дивизиона и уже замахивается на второй титул в наилегчайшем весе. Но для начала ему нужно пройти Подлесного, который выступает в АСА с 2022 года, и у него более 50% финишей в своих поединках.

28 марта. Вагаб Вагабов – Йоэль Ромеро

В Санкт-Петербурге состоится масштабный турнир по кулачным боям от IBA Bare Knuckle. Возглавит его интригующий поединок между Вагабом Вагабовым и Йоэлем Ромеро. Вагабов – опытнейший российский боец, имеющий опыт выступлений в самых разных лигах и по самым разным правилам – в ММА, боксе, кикбоксинге. Теперь Вагаб поприветствует в России легендарного кубинца Ромеро. Призёр Олимпиады по вольной борьбе, экс-претендент на пояс UFC – его имя знает любой, кто хотя бы немного разбирается в единоборствах. Вагаб и Йоэль проведут пятираундовый поединок на голых кулаках – и это крайне интересное противостояние.

28 марта. Мозес Итаума — Джермейн Франклин

В Манчестере, Англия, состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира выступит один из самых перспективных тяжеловесов планеты Мозес Итаума, который разделит ринг с опытным Джермейном Франклином. 21-летний Итаума – настоящий вундеркинд, им восхищаются и фанаты, и эксперты, и даже соперники. На счету Мозеса 13 побед в 13 поединка, в том числе 11 побед он добыл нокаутами. В последнем бою британец не прочувствовал Диллиана Уайта, финишировав соотечественника в первом раунде. Очередным соперником Мозеса станет Франклин. В активе 32-летнего американца 24 победы при двух поражениях.

В ночь с 28 на 29 марта. Исраэль Адесанья – Джозеф Пайфер

Не обойдётся неделя и без очередного турнира UFC. Возглавит ивент в Сиэтле бывший доминирующий чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья, который разделит клетку с Джо Пайфером. После дилогии с Алексом Перейрой у Иззи откровенно не идут дела в профессиональной карьере. Исраэль не только утратил титул, проиграв Шону Стрикленду, но и не смог вернуть его в бою с Дрикусом дю Плесси, уступив досрочно. А в последнем поединке Адесанья проиграл нокаутом Нассурдину Имавову и подходит к очередному турниру на серии из трёх поражений. У Джо Пайфера, напротив, дела идут в гору, американец, который превосходил показатель Нганну по силе удара, выиграл три последних поединка и намеревается записать в своё резюме громкое имя Адесаньи.

В ночь с 28 на 29 марта. Татьяна Постарнакова – Элора Дана

В США состоится турнир лиги PFL. В предварительном карде вечера поединок проведёт представительница России Татьяна Постарнакова. 25-летняя россиянка – чемпионка промоушена «Наше дело», идёт с профессиональным рекордом 4-0. Несмотря на то что Постарнакова только дебютирует в PFL, она уже нацелена на поединок со звёздной Дакотой Дитчевой. В соперницах по первому поединку в новом промоушене у Татьяны будет Элора Дана – опытная бразильянка с рекордом 8-1, которая побеждала в том числе и другую россиянку – Диану Авсарагову.

В ночь с 28 на 29 марта. Себастьян Фундора – Кит Турман

В США пройдёт турнир по профессиональному боксу с титульником в карде. Чемпион WBC в первом среднем весе Себастьян Фундора проведёт защиту против Кита Турмана. Фундора – один из самых неординарных боксёров современности, при росте почти в 2 м он умудряется вписываться в лимит первого среднего веса (до 69,9 кг). Себастьян стал чемпионом мира, одолев в кровавом поединке Тима Цзю, всего же на счету Фундоры 25 побед при одном поражении и одном ничейном результате. В соперниках у Себастьяна окажется опытный Турман.

В ночь с 28 на 29 марта. Арман Царукян — Джорджио Пуллас

В США пройдёт турнир RAF 07, основное внимание на котором будет приковано к реваншу между вторым номером рейтинга лёгкого веса UFC Арманом Царукяном и Джорджио Пулласом. Их первая схватка прошла в начале марта, закончилась победой Армана, после чего вспыхнула массовая потасовка. Оба захотели провести реванш, который мог состояться в рамках лиги Hype, но в итоге Царукян и Пуллас снова сойдутся на ковре RAF.