Мерфи вызвал на бой Лопеса после поражения от Евлоева

Британский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Лерон Мёрфи назвал желаемого соперника после поражения в поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

Мёрфи заявил о желании сразиться с двукратным претендентом на титул бразильцем Диего Лопесом.

«Я не лежал на спине в гарде три раунда, бро. Подерёмся?» — написал Мёрфи в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 325 в январе, Лопес проиграл единогласным судейским решением в реванше с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски.