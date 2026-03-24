Лерон Мерфи получил тяжелую травму бедра в бою с Евлоевым

Британский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Лерон Мёрфи сообщил, что получил травму бедра в поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Порвал мышцу-сгибатель бедра в четвёртом раунде», — написал Мёрфи в социальных сетях.

Напомним, поединок Евлоева и Мёрфи состоялся на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия) и завершился победой россиянина большинством судейских голосов по итогам пяти раундов.

Лерону Мёрфи 34 года. Британец дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед, одно поражение и одна ничья.