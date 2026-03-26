Мерфи предложил Евлоеву провести реванш

Британский боец UFC Лерон Мерфи заявил, что хочет повторно сразиться против россиянина Мовсара Евлоева.

В субботу на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне Евлоев победил Мерфи судейским решением по итогам пятираундового боя. Мерфи не согласился с вердиктом.

— Я считаю, что выиграл первые три раунда боя. В худшем случае это должна была быть ничья. Вероятно, Мовсар вскоре будет бороться за титул. Может, мы встретимся снова уже в бою за пояс? — цитирует Мерфи RedCorner MMA.

Чемпионским поясом полулегкого дивизиона UFC, где выступают Евлоев и Мерфи, владеет австралиец Алекс Волкановски.

Евлоеву 32 года, на его счету 20 побед в 20 поединках за карьеру в MMA. 34‑летний Мерфи одержал 17 побед и потерпел одно поражение.