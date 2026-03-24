В Таиланде задержали российскую звезду ММА

Российский боец смешанного стиля (ММА) Марк «Дархан» Жамбалов задержан правоохранительными органами Таиланда по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Baza.

По информации источника, 20-летнего спортсмена задержали в рамках спецоперации по противодействию телефонному мошенничеству с использованием колл-центров.

«В ходе работы они вышли на группу иностранцев, которые совершили более 198 операций по снятию наличных в разных банкоматах района На Джомтьен. Общая сумма снятых наличных перевалила за 11,5 млн рублей», — говорится в тексте сообщения.

Согласно законодательству Таиланда, за совершенное преступление Жамбалову грозит до восьми лет тюремного заключения.

Жамбалов представляет бурятскую школу смешанных единоборств, является кандидатом в мастера спорта и чемпионом Дальневосточного федерального округа по ММА. Представляет клуб «Патриот». Прозвище «Дархан» с бурятского переводится как «кузнец».