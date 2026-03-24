Дана Уайт ответил, скажется ли сотрудничество Аспиналла с Хирном на его отношениях с UFC

Президент UFC Дана Уайт ответил, будет ли иметь значение сотрудничество 32-летнего чемпиона UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла с известным боксёрским промоутером Эдди Хирном, который стал его менеджером, на отношениях Тома с руководством лиги.

© Чемпионат.com

«Не знаю, чем руководствовался Хирн, принимая решение о работе с бойцами ММА. Неважно, кто является менеджерами бойцов. Это вообще не имеет значения. Мы заключим сделки с этими парнями. С теми, кто хочет соревноваться», — приводит слова Уайта портал ESPN.

Отметим, между Уайтом и Хирном существует конфликт из-за обоюдной критики как промоутеров боксе.