Глава PFL хочет, чтобы Усман Нурмагомедов провел поединок с Колганом

Генеральный директор лиги PFL Джон Мартин заявил, что заинтересован в организации поединка чемпиона промоушена в легком весе российского бойца Усмана Нурмагомедова с американцем Арчи Колганом. В начале февраля на турнире PFL в Дубае Нурмагомедов удушающим приемом в третьем раунде победил британца Альфи Дэвиса и защитил титул в легком весе.

— Летом мы увидим Немкова, Нурмагомедова. Хотел бы, чтобы Усман подрался с Арчи Колганом. У Усмана по контракту остался один бой. Мы хотели бы переподписать его, будем вести переговоры. Он счастлив здесь. Для него вопрос больше в наследии, в том, что ему нужно для достижения его собственных целей. Я хотел бы, чтобы он продлил контракт, — сказал Мартин в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

Нурмагомедову 27 лет, он одержал 21 победу в смешанных единоборствах, один его поединок признан несостоявшимся. 30‑летний Колган занимает третье место в рейтинге PFL в легком весе, он выиграл все 13 боев в карьере.