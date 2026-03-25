Экс‑чемпион UFC Нганну рассказал подробности ухода из PFL

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну заявил, что объявление лиги PFL о том, что он покидает промоушен, стало для него неожиданным.

Нганну провел в PFL один бой — в октябре 2024 года он победил бразильца Ренана Феррейру в первом раунде. PFL 6 марта объявила о расставании с камерунским бойцом.

— Мы расстались в январе… Я хотел дать им лучший способ что‑то придумать, потому что это было их решение расстаться, а не мое. Я был немного удивлен, когда они сделали это объявление. Я не знал, что они собираются об этом сообщить. Мне это показалось немного странным, — сказал Нганну в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

Нганну 39 лет, в смешанных единоборствах он выиграл 18 поединков при трех поражениях.

