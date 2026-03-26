Двалишвили назвал сроки третьего боя с Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили сообщил, что его третий поединок с действующим обладателем титула россиянином Петром Яном запланирован на вторую половину лета.

«Если быть реалистами, то в июле. В крайнем случае, в августе. Пётр уже сообщил, что он в порядке. Он был готов драться в июне, но в июне, как мы все знаем, состоится турнир в Белом доме и… мы там не дерёмся. Либо июль, либо август. Я готов, Пётр также сказал, что готов», — сказал Двалишвили в интервью TNT Sports.

Ранее Ян ответил, готов ли подраться с Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC на Красной площади.