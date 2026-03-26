Глава UFC ответил, когда Махачев проведет следующий бой

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC в августе. Об этом сообщил глава промоушена Дэйна Уайт, комментарий которого приводит портал Red Corner MMA.

Ранее менеджер Махачева Али Абдель-Азиз на своей странице в X сообщил, что россиянин проведет следующий бой в июле.

"Это не так. Это будет август", - заявил Уайт.

Махачеву 34 года, на его счету 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (MMA). В 2025 году он стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC в двух весовых категориях. Махачев четырежды защищал пояс чемпиона в легком весе, 16 ноября он победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 и стал чемпионом организации в полусреднем весе.