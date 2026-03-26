Волкановски ответил на заявление Жана Силвы о готовности сразиться с ним вместо Евлоева

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски ответил на заявления шестого номера рейтинга бразильца Жана Силвы, считающего, что именно он должен стать следующим претендентом на титул.

Волкановски ответил на заявление Силвы о готовности сразиться с ним
«Я буду честен с ситуацией Силвы — ему нужно заявить о себе. Он дрался с топовым парнем [Диего Лопесом] и проиграл, парнем, которого я довольно уверенно побил дважды. Если я подерусь с ним и выиграю, в чём я уверен, а после он проиграет Мовсару [Евлоеву] и Лерону Мёрфи, люди начнут оглядываться назад и говорить: «Зачем он подрался с этим парнем? Он был шестым номером, у него была одна победа, и он не побил ни одного топового парня», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

