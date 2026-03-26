Волкановски ответил на заявление Силвы о готовности сразиться с ним

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски ответил на заявления шестого номера рейтинга бразильца Жана Силвы, считающего, что именно он должен стать следующим претендентом на титул.

«Я буду честен с ситуацией Силвы — ему нужно заявить о себе. Он дрался с топовым парнем [Диего Лопесом] и проиграл, парнем, которого я довольно уверенно побил дважды. Если я подерусь с ним и выиграю, в чём я уверен, а после он проиграет Мовсару [Евлоеву] и Лерону Мёрфи, люди начнут оглядываться назад и говорить: «Зачем он подрался с этим парнем? Он был шестым номером, у него была одна победа, и он не побил ни одного топового парня», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.